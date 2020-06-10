Абуджа, , 09:52 — REGNUM Как минимум 69 человек погибли в результате нападения боевиков, принадлежащих к радикальной исламистской группировке «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в северо-восточном нигерийском штате Борно. Об этом 10 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов агентства, боевики исламистской группировки совершили нападение на деревню Фадума Колорам.

Также сообщается, что они приехали в населённый пункт на мотоциклах и автомобилях, открыли огонь, а затем разрушили деревню и уехали, угнав с собою около 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что как минимум 60 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков на несколько деревень, расположенных на северо-западе Нигерии.