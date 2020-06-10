Томск, , 09:30 — REGNUM В Томской области прокуратура начала свою проверку по факту гибели несовершеннолетнего от поражения электрическим током, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после гибели подростка в результате поражения электрическим током в селе Кожевниково следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

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«В этой связи прокуратура района приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению установленных требований безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции, а также деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в томской прокуратуре.

Расследование уголовного дела взято в прокуратуре района на особый контроль.