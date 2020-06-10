Анкара, , 09:30 — REGNUM Прокуратура Турции выдала 63 ордера на арест подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди обвиняемых присутствуют бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.