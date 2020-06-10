Барнаул, , 09:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По сообщению оперативного штаба, на сегодня, 10 июня, общее количество жертв COVID-19 составляет уже 33 человека. Три человека с SARS-CoV-2 погибли только за последние сутки.

Общее количество выявленных носителей коронавируса на сегодняшний день составляет 2524 человека, в том числе 254 ребенка до 17 лет включительно. В стационарах находятся 47 тяжелобольных пациентов, подключены к аппаратам ИВЛ — 15.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный прирост новых выявленных носителей коронавируса в регионе дают несколько вспышек SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях.

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