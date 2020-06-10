Абакан, , 09:10 — REGNUM Из-за осадков поднялся уровень воды на реке Абакан и малых реках. Об этом сообщает региональное правительство.

«Продолжается формирование дождевых паводков, но до достижения опасных отметок ещё есть запасы. Гидрологическая обстановка находится на круглосуточном контроле оперативных служб и властей региона», — уточнили в администрации республики.

Так, уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 357 см (+69 см за сутки, критическая отметка — 490 см), аала Райков — 621 см (+46 см, 958 см), Абакана — 246 см (+36 см, 550 см). На малых реках Матур, Таштып, Томь, Чулым, Белый Июс и Черный Июс повышение на 1−15 см.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни подъём уровня воды на реке Абакан продолжится.