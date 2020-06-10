Сува, , 09:00 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 у побережья Фиджи в Тихом океане. Об этом 10 июня сообщает Геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр землетрясения находился на расстоянии в 598 км в южном направлении от столицы Фиджи — города Сува, в котором живет примерно 77 тысяч человек. Очаг подземных толков располагался на глубине 126 км.

При этом данных о возможных разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии.