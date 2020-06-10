Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Исток». Его обвинили в хищении средств, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, фигурант уголовного дела весной 2018 года получил в кассе хозяйствующего субъекта более 11 тыс. рублей, которые «незаконно использовал на оплату собственных административных штрафов».

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска вынесен приговор по делу в отношении экс-командира народной дружины администрации, которого обвинили в хищении бюджетных средств. Ущерб оценивался следствием в 1 млн рублей.

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