Красноярск, , 08:46 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 14-летний подросток, которого обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке теракта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как полагает следствие, школьник задумал провести теракт в январе 2020 года. Для этого он в сети отыскал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их. Собранные бомбы он спрятал в надворной постройке своего отца.

Однако привести в действие свой план ему помешали правоохранители. В ходе обыска у него нашли и изъяли взрывчатку, а также обрез охотничьего ружья 16-го калибра и 19 патронов к нему.

«В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — отметили в следствии.

Дело с постановлением об отправке на принудительное лечение школьника направлено в суд.

Читайте также: Трое красноярских подростков обучались проведению терактов

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске суд арестовал планировавшего теракт подростка