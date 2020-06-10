Одесса, Украина, , 08:43 — REGNUM В Одессе на Французском бульваре рухнул четырёхэтажный жилой дом, написал 10 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Twitter.

«25 человек выведены из-под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция», — сообщил министр.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что рухнула угловая часть дома с первого по четвёртый этаж.

В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области под грузовиком обрушился ветхий мост. По счастливой случайности никто не пострадал. Водителю удалось выбраться из машины, которая зацепилась за остатки конструкции передними колёсами.

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