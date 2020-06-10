Никольский район, , 09:49 — REGNUM Житель Никольского района Пензенской области приговорен судом к 10 месяцем лишения свободы за заведомо ложный донос о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что вечером 27 февраля 2020 года 34-летний мужчина организовал застолье со спиртными напитками. К нему в гости пришли соседка и знакомая. Около 20 часов знакомая решила покинуть посиделки и уйти к сожителю. Хозяин, которому нравилась женщина, попытался ее уговорить остаться жить с ним. Произошла ссора. С целью остановить уходившую женщину мужчина кухонным ножом в прихожей демонстративно причинил себе два пореза на внутренней поверхности левой руки. Гостья испугалась и стала перевязывать раны, застолье вскоре продолжилось. Утром сожитель пришел за женщиной и увел ее. Спустя несколько дней к хозяину дома пришел участковый для проверки, так как тот состоял под административным надзором. Разозленный уходом женщины злоумышленник решил написать заявление, что якобы она причинила ему раны на руке. Сотрудник полиции предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но мужчину это не остановило, и он предоставил нож для изъятия.

В ходе разбирательств была опрошена обвиняемая женщина, которая в свою очередь, написала заявление о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за заведомо ложное обвинение. Свидетели подтвердили информацию женщины.

Мужчина раскаялся и признал свою вину. Но это не освободило его от ответственности. Ближайшие несколько месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении жителя Пензенской области возбудили уголовное дело за выдуманное нападение.

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