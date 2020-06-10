Гонконг, Китай, , 08:28 — REGNUM Как минимум 53 частника протестных акций, которые были приурочены к годовщине массовых протестов в Гонконге против закона об экстрадиции в Китай, задержали сотрудники полиции административного района. Об этом 10 июня сообщается в пресс-релизе на сайте местных правоохранителей.

«По состоянию на раннее утро сегодняшнего дня (10 июня) полиция задержала 53 человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все участники акций протеста были задержаны в Центральном районе города за незаконное собрание и участие в неразрешенных собраниях.

Кроме этого, отмечается, что участвовавшие в акциях занимались блокированием дорог и нарушением общественного порядка.

При этом уточняется, что участники акций начали собираться на территории общественного парка Чатер-Гарден в Центральном районе города около 18:00 по местному времени и что полиция разогнала их минимальными силами и с использованием перцового спрея и пистолетов с перцовыми шариками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перечный газ был применён полицией Гонконга при разгоне участников беспорядков 9 июня.