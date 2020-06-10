Шилка, Забайкальский край, , 08:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Забайкальского края рассказали о том, как чувствуют себя пятеро пострадавших после нападения мужчины с ножом в посёлке Первомайский Шилкинского района.

«Пять человек были госпитализированы в Первомайскую горбольницу №3, всем проведены операции, одномоментно были развернуты две операционные. Сейчас пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Там же отметили: для того чтобы спасти жизнь пациентов, пришлось задействовать весь врачебный персонал больницы, так как операции требовалось делать одновременно — главврач ассистировал своим коллегам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местного жителя — рецидивиста АндреяАлипченкова заподозрили в том, что в ночь на 8 июня этот 24-летний мужчина учинил кровавую резню, в результате которой от ножевых ранений погиб 16-летний подросток, ещё пятеро госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Предполагаемый преступник был задержан в день совершения преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье ищут мужчину, который зарезал подростка и ранил ещё пятерых