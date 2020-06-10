Дамаск, , 08:26 — REGNUM В результате террористического акта в сирийском Африне пострадал ребенок. Об этом 10 июня сообщают местные СМИ.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Махмудия. Пострадавший ребенок был госпитализирован, значительный ущерб был причинен окружающим зданиям.

На данный момент ни одна преступная организация не взяла ответственность за совершенное преступление.

Напомним, сирийский Африн, место проживания курдов, был оккупирован турецкими военными и лояльными им боевиками в 2018 году. Ситуация в регионе остается напряженной.