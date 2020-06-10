Омск, , 08:18 — REGNUM В Омске задержана 19-летняя студентка по подозрению в убийстве престарелой пенсионерки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тело 88-летней женщины было найдено 21 мая.

По результатам оперативных мероприятий подозрение пало на проживавшую по соседству студентку. По данным следствия, девушка набрала микрозаймов и, чтобы рассчитаться с долгами, обратилась к пенсионерке. Однако та помочь отказалась.

«Тогда девушка стала душить бабушку, а когда та потеряла сознание, табуретом нанесла множество ударов по голове пожилой женщины, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемая нашла в комоде денежные средства — более 100 тысяч рублей, которые похитила», — отметили в СКР.

Смыв следы крови, девушка скрылась. На следующей день соседка убитой забила тревогу, сообщив в полицию, что бабушка не открывает двери и не подает признаков жизни.

Подозреваемая к настоящему моменту уже дала признательные показания. Следствие обратилось в суд с просьбой заключить её под стражу. Кроме того, обвинение будет переквалифицировано со статьи «убийство» на более тяжкую, «убийство, сопряженное с разбоем».

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