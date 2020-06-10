Горно-Алтайск, , 07:55 — REGNUM В Республике Алтай завершились поиски 17-летнего подростка, утонувшего в реке Катунь 26 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, его тело было найдено на расстоянии 21 км от места происшествия.

В течение двух недель поиски велись ежедневно. В работах приняли участие спасатели, полицейские, добровольцы, а также родственники. С 4 июня к поискам присоединились водолазы, которым пришлось работать в условиях практически нулевой видимости.

Как отмечается, в настоящее время в республике заканчивается прохождение второй волны паводка,.

«Уровень воды в реках идёт на спад, но остается ещё высоким, поэтому купаться в горных алтайских реках ещё ни в коем случае нельзя, это опасно. Глубинные течения, холодная вода создают условия для переохлаждения организма, когда мышцы могут быть спазмированы, что называется, сводит судорогой, человек не может противостоять течению, и его уносит на глубину», — предупреждают в МЧС.

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