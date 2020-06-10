Южно-Сахалинск, , 07:32 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с мотоциклом на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.

Сообщается, что инцидент произошел 10 июня во второй половине дня. Водитель грузовика поворачивал налево через прерывистую разметку. В этот момент водитель мотоцикла решил обогнать грузовой автомобиль, однако не смог избежать столкновения.

В результате ДТП мотоциклист вместе со своим транспортным средством вылетел в кювет. По предварительной информации, водитель мотоцикла получил травмы ног. Отмечается, что на мотоциклисте отсутствовал шлем. Его госпитализировали.

В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня водитель в Красноярском крае водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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