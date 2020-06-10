Казань, , 09:45 — REGNUM В Казани 6 июня во дворах домов по улице Ибрагимова две женщины поместили девочку, которой на вид 6−7 лет, в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Ребенок передавал женщинам предположительно продукты питания с истекшим сроком годности. Информация об этом появилась в ряде средств массовой информации. По данному факту назначили доследственную проверку и устанавливают личности женщин и ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно о том, что в Якутске многодетная семья роется в мусорных контейнерах и собирает еду в мешок.

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