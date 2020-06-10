Токио, , 07:13 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у берегов Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался у берегов префектуры Коти. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Данных о возможных повреждениях зданий или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы на юге Ирана. Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах к востоку от города Гераш на глубине 10 километров. Данных о пострадавших не поступало.

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