Манский район, Красноярский край, , 07:00 — REGNUM Пострадавшие от удара стихии жители Красноярского края окажут финансовую помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил губернатор Александр Усс в ходе рабочей поездки в Манский район.

«У нас система отлажена. Каждому человеку, который пострадал от паводков, выплачивается компенсация. Кроме этого, от 20 до 50 тысяч будет выделено пострадавшим домохозяйствам в случае частичной либо полной утраты имущества», — отметил глава региона.

Он совершил облёт подтопленных населённых пунктов, а также ознакомился с ходом спасательных работ в посёлке Нарва. После обильных дождей уровень воды в реке Мана поднялся, в результате чего были подтоплены 32 жилых дома, 49 приусадебных участков и 4 предприятия. Эвакуированные жители размещены у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным от паводка пострадали десять населённых пунктов. Режим ЧС муниципального характера введён на территории трёх районов.

Кроме того, было разрушено три автомобильных моста, повреждены дороги. Министр транспорта края Константин Димитров отметил, что инфраструктуру восстановят за счет средств дорожного и резервного фондов края.

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