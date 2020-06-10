Хабаровск, , 06:58 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ ликвидировали нелегальную оружейную мастерскую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Жители города Юности втроем переделывали, модернизировали из охолощенных образцов оружия боевое. В ходе обыска были изъяты три пистолета, автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Также изъято более тысячи патронов.

В отношении нелегальных оружейников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае ФСБ ликвидировала в 13 регионах России нелегальную сеть, занимавшуюся изготовлением оружия. В апреле нелегальные оружейные цеха были ликвидированы в 10 регионах страны.