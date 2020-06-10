Чита, , 06:28 — REGNUM В Забайкальском крае за последние сутки, 9 июня, зарегистрировано ещё одна смерть пациента с коронавирусом. Как сообщает сегодня, 10 июня, оперативный штаб региона, в моностационаре скончался мужчина 75 лет. Помимо COVID-19, он болел пневмонией и имел другие тяжелые сопутствующие патологии.

Общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 1765 человек. Причём, только 61 из них выявлен за последние сутки. Общее количество жертв COVID-19 составляет 32 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне сообщалось что в Забайкальском крае впервые заразились новым коронавирусом меньше человек, чем выздоровели (70 против 74).

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