Иркутск, , 06:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 10 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 3505 человек, причём 240 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков: из 2493 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1330 человек, причём 29 рабочих болеют тяжело. Только 977 носитель коронавируса выздоровел.

Также известно, что в Приангарье произошло 18 (+1 за сутки) смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19. Ещё 17 (+12 за сутки) являются жертвами COVID-19.

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