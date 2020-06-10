Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM Столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря вбросил в ходе извержения вулкан Ключевской на Камчатке, 10 мая июня пресс-служба управления МЧС России по региону.

Шлейф от выброса распространился на несколько десятков километров к юго-западу от исполина. Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Пепел в населенных пунктах Камчатского края не выпадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в результате извержения вулкана Сангай в Эквадоре в нескольких городах выпали осадки в виде пепла.

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