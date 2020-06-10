Москва, , 04:45 — REGNUM Не менее 38 пожаров в лесах на площади 3860 гектаров потушили спасатели в России за последние сутки, 10 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Продолжается активная ликвидация еще 21 лесного пожара общей площадью более 5,1 тысячи гектаров. Наибольшая площадь охваченных огнем лесов приходится на территорию Чукотского автономного округа — почти 4,2 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что в Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара, распространившихся на 365,5 гектара.

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