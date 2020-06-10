Санто-Доминго, , 04:06 — REGNUM Полиция Доминиканской республики разогнала демонстрацию против расизма, сообщает Prensa Latina.

Сообщается, что в результате разгона демонстрации в память о Джордже Флойде, убитом в США полицейскими, были задержаны несколько активистов. Среди них трое были сначала госпитализированы, а затем освобождены.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Гане арестовали лидера группировки «Лига экономических бойцов» Эрнесто Йебоа в ходе антирасистской демонстрации. Его обвинили в том, что он не уведомил полицию о проведении массового мероприятия.

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