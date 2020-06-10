Абуджа, , 03:35 — REGNUM Террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на деревню на севере Нигерии в штате Борно, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что боевики напали на деревню Фадума Колорам. Они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь по мирным жителям, а также угнали 1200 голов рогатого скота и верблюдов. В результате нападения погибли 69 мирных жителей, деревня оказалась разрушенной.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня исламистские боевики напали на военную базу на северо-востоке Нигерии. В результате атаки погибли шестеро нигерийских военнослужащих.

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