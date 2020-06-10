Москва, , 02:54 — REGNUM Адвокат бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которому назначен срок лишения свободы 15 лет, подал кассационную жалобу.

на приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.

Читайте также: На бывшего главу Владивостока завели ещё одно уголовное дело

Адвокат Александр Высоцкий сказал, что подал жалобу во Второй кассационный суд в Москве, но дата рассмотрения ещё не назначена, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв по решению Тверского суда Москвы в апреле 2019 года за коррупцию был приговорён к 15 годам лишения свободы, кроме того с обязанностью выплатить 500 млн рублей штрафа. Позднее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Пушкарёва ущерба, который его компании якобы причинили казне Владивостока. Суд вдвое уменьшил сумму иска.

В ноябре 2019 года СУ СК по Приморью возбудил новое уголовное дело в отношении Пушкарёва. Его обвиняли в заключении соглашения на техническое обслуживание и ремонт городских автобусов, а также договора на осуществление пассажирских перевозок без проведения торгов, что привело к ограничению конкуренции для других участников рынка.