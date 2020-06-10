Киров, , 02:28 — REGNUM В Кировской области на трассе «Вятка» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области.

Трагедия произошла на 281-м километре федеральной автодороги Р-176 «Вятка», в одном километре от посёлка Вишкиль Котельничского района Кировской области. По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового автомобиля погибли четыре человека, один человек был госпитализирован с травмами.

Всего в двух автомобилях, попавших в ДТП, находилось шесть человек. По предварительной информации, детей среди погибших нет.

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