Сыктывкар, , 00:10 — REGNUM Крупный пожар общей площадью около трёх тысяч кв. метров произошёл в неэксплуатируемом здании в Коми. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информацию о пожаре в региональном отделении МЧС получили в 22:15 мск 9 июня, загорелось здание на улице Мира в посёлке Ёдва. Распространению пламени способствует сильный ветер.

К тушению возгорания были привлечены 54 человека и одиннадцать единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Локализация пожара была объявлена в 22:48 мск.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в здании заброшенной школы в Екатеринбурге.

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