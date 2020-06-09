Волгодонск, Ростовская область, , 23:34 — REGNUM В Ростовской области загорелся цех по изготовлению синтетических моющих изделий. Пожар вспыхнул на территории промышленной зоны Волгодонска, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 9 июня.

Сообщение о возгорании на улице 7-й Заводской поступило в экстренные службы в 22:25 мск. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 44 человека и 14 единиц спецтехники.

«Здание в плане 10 на 25, отдельно стоящее. Горит по всей площади. Информации о пострадавших не поступало. Обстановка уточняется», — уточнили в ведомстве.