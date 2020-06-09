Воронеж, , 22:35 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое получили травмы в результате наезда легкового автомобиля с сотрудником полиции за рулём в Воронеже. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 19:24 мск на Ленинском проспекте. По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пострадавший мужчина, ещё две женщины были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время начата служебная проверка в отношении сотрудника руководством МВД по региону. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из рядов МВД и понесёт заслуженное наказание.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии. Предварительной причиной ДТП названа техническая неисправность автомобиля и попытка водителя уйти от столкновения на проезжей части с другим автомобилем.

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