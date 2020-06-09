Воронеж, , 22:27 — REGNUM Сотрудник полиции на автомобиле вылетел на тротуар и врезался в трёх пешеходов в Воронеже 9 июня. Авария произошла на Ленинском проспекте у дома №169.

В результате аварии на месте погиб мужчина, ещё трех женщин госпитализировали с травмами. Известно, что за рулём находился 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов полиции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Как сообщили «Вести-Воронеж», рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность автомобиля и уход от столкновения с другой машиной.

В ГУ МВД по Воронежской области назначено проведение проверки. Участковый и и. о. начальника отдела полиции, в котором служит участник ДТП, отстранены от исполнения обязанностей на период проведения проверки.