Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла вечером на пересечении Курляндской улицы со Старо-Петергофским шоссе. Столкнулись легковые автомобили Skoda Fabia и Ford Focus.

Пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы, один получил лёгкие травмы, ещё один пострадавший от госпитализации отказался. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП с участием легкового автомобиля Ferrari в Санкт-Петербурге.

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