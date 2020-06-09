Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 22:16 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Авария произошла вечером на пересечении Курляндской улицы со Старо-Петергофским шоссе. Столкнулись легковые автомобили Skoda Fabia и Ford Focus.
Пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы, один получил лёгкие травмы, ещё один пострадавший от госпитализации отказался. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП с участием легкового автомобиля Ferrari в Санкт-Петербурге.
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