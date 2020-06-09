Кито, , 22:03 — REGNUM Из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре оказались засыпаны пеплом несколько городов, в том числе крупный город Гуаякиль, 9 июня сообщает агентство Reuters.

Вулкан Сангай совершает небольшие извержения в течение года, однако из-за изменившегося направления ветра в этот раз оказались засыпаны пеплом города в нескольких провинций.

Аэропорт Гуаякиля прекратил полеты для очистки взлетно-посадочных полос. Дороги были закрыты для движения в некоторых частях провинций Лос-Риос и Чимборасо.

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