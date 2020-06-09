Москва, 9 июня 2020, 21:46 — REGNUM Обвиняемый в смертельной аварии в центре Москвы актёр Михаил Ефремов помещён под домашний арест. Решение об этом 9 июня принял Таганский суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На домашнем аресте деятеля культуры настаивал следователь, прокурор поддержала ходатайство.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб человек, произошло вечером 8 июня. Экспертиза установила у актёра состояние опьянения.
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