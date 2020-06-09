История вопроса

Авария произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик службы доставки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель грузовика скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК. Статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.