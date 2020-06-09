Москва, , 21:32 — REGNUM Ещё одна трагедия произошла в семье Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием пьяного актёра Михаила Ефремова, за сутки до его смерти. Об этом 9 июня сообщает Рен ТВ.

За сутки до смертельного ДТП у погибшего мужчины скончалась тёща. Женщину ещё не успели похоронить, когда семью потрясло известие о гибели самого Сергея. Теперь его супруге придётся хоронить и мать, и мужа.

Как сообщил глава администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков, он лично позвонил близким родственникам, они в настоящее время находятся в состоянии шока. Гудков уточнил, что матери Захарова, 98-летней женщине, пока не сообщали о гибели сына, так как опасаются за ухудшение её состояния.

По свидетельству Гудкова, погибший мужчина постоянно навещал мать и заботился о ней. Женщина всю жизнь прожила и проработала на селе и является ветераном труда и кавалером ордена Ленина. Все, знавшие семью Захарова, отзываются о нём как о исключительно спокойном, добром и работящем мужчине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.

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