Тегеран, , 21:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами на юге Ирана. Об этом 9 июня сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок был зафиксирован в 17:18 по всемирному координированному времени (20:18 мск). Эпицентр находился в провинции Фарс в 70 км на восток от города Гераш с населением около 25 тыс. человек и в 226 км от города Шираз, крупнейшего города провинции, где проживает около 1 млн 250 тыс. человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти км. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,0, которое произошло у берегов Индонезии.

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