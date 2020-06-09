Красноярск, , 20:41 — REGNUM Водитель молоковоза был остановлен после погони со стрельбой инспекторами ДПС в Красноярском крае. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл поздно вечером 8 июня в Балахтинском районе. В дежурную часть позвонил участковый уполномоченный и сообщил о преследовании им молоковоза, водитель которого, предположительно, может быть пьян.

На место происшествия выехали инспектора ДПС. Водителя несколько раз попросили остановиться, но он продолжал ехать, при этом грузовик с цистерной заметно вилял по дороге и представлял потенциальную опасность для других участников движения.

Сотрудники ДПС не решились остановить тяжёлый грузовик с цистерной и принялись стрелять по колёсам. Только после этого водителя удалось задержать. За рулём оказался 36-летний местный житель, ранее судимый. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у водителя. В ходе разбирательств выяснилось, что молоковоз принадлежал предприятию, а мужчина угнал грузовик и ездил на нём в нерабочее время без ведома собственника.

На водителя было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о завладении автомобилем без цели хищения.

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