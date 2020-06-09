Владимир, , 20:02 — REGNUM Во Владимирской области вынесен приговор 33-летнему жителю города Мурома, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью свой бывшей жены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

24 февраля 2019 года мужчина встретил в кафе бывшую супругу и несколько своих знакомых. Компания вместе распивала спиртные напитки, и после этого, когда бывшие супруги ждали такси, у них возник конфликт на тему опеки над двумя малолетними детьми. Мужчина нанёс бывшей жене ножевые ранения. 27-летнюю женщину спасли.

Ещё до суда обвиняемый принял меры к компенсации причиненного бывшей супруге вреда. Муромский городской суд признал его виновным и приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.