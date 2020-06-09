Ростов-на-Дону, , 19:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону взят под стражу участковый, подозреваемый в сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 9 июня.

Как полагают следователи, преступление сотрудник полиции совершил 2 июня. Находясь на рабочем месте, участковый передал ростовчанке героин общей массой 3,78 грамма. «Оборотня в погонах» задержали силовики в момент передачи наркотического средства. Участковый был уволен из органов внутренних дел.

Фигурант уголовного дела по п.п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» арестован.

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