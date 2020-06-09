Пекин, , 19:23 — REGNUM Механическая неисправность стала причиной возврата пассажирского самолёта, выполнявшего авиарейс Санья — Пекин, в аэропорт вылета в Китае. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба авиакомпании Hainan Airlines.

Авиарейс HU7380, вылетевший в Пекин из города Санья в 16:48 по местному времени (11:48 мск), был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за механической неисправности. В 17:39 по местному времени (12:39 мск) воздушный борт совершил посадку в штатном режиме в аэропорту «Фэнхуан» города Санья.

Все пассажиры покинули самолёт и были размещены в терминале аэропорта. Информация о пострадавших не поступала. После замены самолёта пассажиры вылетели в Пекин в 20:14 по местному времени (15:14 мск).

Ряд изданий сообщил, что причиной возвращения самолёта в аэропорт стала трещина в кабине пилота на лобовом стекле.

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