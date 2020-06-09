Москва, , 19:03 — REGNUM Возможному виновнику ДТП, в результате которого погиб один человек, актёру Михаилу Ефремову 9 июня планируют избрать меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о мере пресечения будут принимать в Таганском районном суде Москвы. Ожидается, что материалы дела поступят 9 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по неподтверждённой информации, анализы показали наличие наркотиков в крови Ефремова.

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