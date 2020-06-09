Айбак, , 18:23 — REGNUM Число погибших в результате обрушения шахты в районе Дара-э-Суф (провинция Саманган, Афганистан) достигло 80, передаёт 9 июня 1 TV.

По словам Мохаммада Хашема Сарвари, представителя администрации Самангана, обрушение произошло в результате взрывов в трёх тоннелях шахты. Однако, отмечает Сарвари, погибших может оказаться и больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 июня представитель полиции Самангана Абдула Мунира Рахими заявил об обрушении угольной шахты. СМИ тогда же сообщили о трёх десятках погибших при аварии.

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