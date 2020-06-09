Хайльбронн, , 18:22 — REGNUM Фургон, в котором находилось около 400 тысяч защитных медицинских масок, украли неизвестные злоумышленники на юго-западе Германии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба полиции в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Инцидент произошёл около 13:15 мск 8 июня в городе Хайльбронне. По предварительным данным, 34-летний водитель фургона припарковал его возле точки быстрого питания на автостоянке на автобане №3 рядом с городом Вертхайм.

Водитель отошёл в кафе, а когда вернулся спустя десять минут, то фургона на месте не оказалось. Позднее автомобиль был найден, но груза в нём уже не было.

В настоящее время ведётся расследование, устанавливаются личности злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о злоумышленнике, уснувшем при попытке угона автомобиля в Танзании.

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