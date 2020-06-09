Москва, , 18:17 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил Генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву обращения о проведении объективного расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Степень его вины определит суд, и сегодня важно сделать всё, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне. Соответствующие обращения направлены мною Генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации», — сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

При этом он заверил, что парламентарии не собираются вмешиваться в ход расследования, но вместе с тем в рамках парламентского контроля намерены проследить, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности взять на контроль резонансное «пьяное» ДТП с участием актера Михаила Ефремов.

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