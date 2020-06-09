Москва, , 18:14 — REGNUM Никто из коллег актера Михаила Ефремова, в ДТП с участием которого погиб человек, не собирается его «отмазывать». Об этом 9 июня сообщила актриса Елена Яковлева в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Яковлева отметила, что снималась в фильмах вместе с Ефремовым, отметила, что на съёмочной площадке он пьяным замечен лично ей не был. Однако актриса тут же призналась, что ощущала запах алкоголя, исходящий от Ефремова и во время съёмок.

«Я никогда не видела его в пьяном состоянии. Иногда, может быть, попахивало. То, что произошло, ужасно. Хочу выразить сочувствие семье пострадавшего. Не надо приплетать политические доводы, он артист в первую очередь. Отмазывать его никто не будет. Все будут сочувствовать и сопереживать. Очень жаль, что с ним такое случилось», — сказала Яковлева.

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