Прага, , 18:05 — REGNUM Ребёнок погиб, ещё три человека пострадали в результате въезда автобуса в толпу пассажиров, стоявших на остановке общественного транспорта в Чехии. Об этом 9 июня сообщает чешское издание LIDOVKY.cz.

Авария произошла днём 9 июня в городе Сланы, расположенном в 37 км к западу от Праги. При наезде рейсового автобуса на остановку травмы получили четыре человека, в том числе ребёнок. На место происшествия прибыли медики и вылетел вертолёт санитарной службы, но спасти ребёнка не удалось.

Один пострадавший был доставлен в больницу, ещё двоим помощь была оказана на месте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, для расследования планируется пригласить экспертов в области транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде пассажирского автобуса на остановку в чешском городе Сланы.

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