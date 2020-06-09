Петушки, Владимирская область, , 17:52 — REGNUM Во Владимирской области организована доследственная проверка по факту гибели 17-летнего подростка на пруду в Петушинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, днём 7 июня четверо несовершеннолетних на электричке из поселка Городищи приехали в деревню Глубоково и отправились купаться в пруду в промышленной зоне добычи песка. 17-летний подросток начал нырять в месте, где расположены трубы. По словам очевидцев, в какой-то момент он пропал из вида. Друзья несколько часов искали его сами, затем вернулись домой, и сообщили о произошедшем родителям пропавшего.

Поиски проводили водолазы и спасатели МЧС, полиция и местная администрация. Тело подростка нашли в воде 8 июня около 13:00. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и обеспечение мер безопасности у водных объектов.