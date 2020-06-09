Москва, 9 июня 2020, 17:52 — REGNUM В момент аварии, которая унесла жизнь одного человека, актер Михаил Ефремов мог находиться в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следы наркотиков были обнаружены в результате анализов. О каких именно веществах идёт речь, не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил о готовности актёра помочь семье погибшего в аварии мужчины.
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