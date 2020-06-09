Чебоксары, , 17:46 — REGNUM В Чебоксарах 25-летний парень, который едва не зарезал свою семью, признан судом невменяемым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что преступления были совершены в ночь с 21 на 22 августа 2019 года в Чебоксарах, фигурант уголовного дела в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители отмечают, что злоумышленник нанёс множество ударов ножом по спящей 59-летней материи и 31-летней сожительнице.

«Он также угрожал убийством своему отцу, пытавшемуся заступиться за потерпевших», — говорят в следственном управлении.

Женщины выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что чебоксарец страдает психическим расстройством, представляет опасность для себя и окружающих. Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Постановлением суда он признан невменяемым, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Канашском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, которому предъявили обвинение в убийстве. Фигурант уголовного дела сам обратился в полицию и написал явку с повинной.

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